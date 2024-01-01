Жители Перми сообщили о заселении мигрантов в здание детского сада возле школы В мэрии подтвердили факт аренды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми родителей обеспокоило заселение мигрантов в детский сад, к тому же расположенный рядом со школой. Конкретно речь идёт о д/с № 261 в Кировском районе. Жители м/р Крым разместили в соцсетях видео, в котором выразили недовольство по поводу превращения здания детсада в общежитие для иностранных рабочих. В записи пермяки сообщают, что в типовом здании детского сада устанавливаются койки и уже началось заселение работников.

Общаясь с местными жителями, один из них заявил, что здание передано в аренду компании для временного использования и размещение рабочих согласовано с городской администрацией. В мэрии подтвердили эту информацию.

«Помещение законсервированного детского сада будет предоставлено во временную аренду одному из предприятий Перми, в нём планируется размещение рабочих. Здание детского сада при этом будет сохранено в отрасли образования», — рассказали perm.aif.ru в муниципалитете.

Как уточнили в мэрии, такая аренда не повлияет на назначение комплекса детского сада и прилегающей территории. В администрации также отметили, что учреждение было закрыто два года назад из-за нехватки детей.

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