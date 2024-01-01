После вмешательства главы СК из здания детсада в Перми выселили всех мигрантов Бастрыкину пожаловались местные жители Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

После вмешательства главы Следственной комитета России Александра Бастрыкина из детсада № 261 в Перми выселили всех постояльцев. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».

«На видео, которые прислали читатели «ПиГ», заметны машины следкома», — комментирует издание кадры. На них также виден автобус, в который садятся люди, выходящие из здания.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин провёл личный приём жителей Пермского края по проблеме миграции.

Жители м/р Новый Крым в Перми и п. Майского в Краснокамске рассказали руководителю следкома, что в зданиях законсервированного детского сада и профилактория «Атлант» открыты нелегальные хостелы для иностранных граждан, которые приехали в Пермь работать на территории районов. Люди обеспокоены поведением живущих там мигрантов, которые ведут себя агрессивно и публично употребляют спиртные напитки.

Заявители попросили проверить действия чиновников по контролю соблюдения иностранцами миграционного законодательства и вернуть помещения для использования их по прямому назначению. По словам жителей, все ранние обращения в профильные ведомства не принесли результата, а краевое управление СК отказало в возбуждении уголовного дела.

В начале ноября администрация Перми комментировала «Новому компаньону» факт заселения рабочих в здание детского сада № 261 в пермском микрорайоне Крым.

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