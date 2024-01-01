Алёна Бронникова
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о нелегальных хостелах для мигрантов в Перми
Работа территориального подразделения ведомства подверглась критике
Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл личный приём жителей Пермского края по проблеме миграции. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.
Жители м/р Новый Крым в Перми и п. Майского в Краснокамске рассказали, что в зданиях законсервированного детского сада и профилактория «Атлант» открыты нелегальные хостелы для иностранных граждан, которые приехали в Пермь работать на территории районов. Люди обеспокоены поведением живущих там мигрантов, которые ведут себя агрессивно и публично употребляют спиртные напитки.
Заявители попросили проверить действия чиновников по контролю соблюдения иностранцами миграционного законодательства и вернуть помещения для использования их по прямому назначению. По словам жителей, все ранние обращения в профильные ведомства не принесли результата, а краевой СК отказал в возбуждении уголовного дела.
«Председатель СК России подверг критике работу территориального подразделения, в том числе отметив рост количества обращений жителей Пермского края, поступающих в центральный аппарат СК России и лично председателю. Он назначил комплексную проверку с целью оценки работы подчинённых на местах в миграционной сфере, а также по другим направлениям деятельности», — рассказали в СК России.
Кроме того, по обращениям пермяков было поручено незамедлительно возбудить уголовное дело, проверить их доводы и принять меры к закрытию нелегальных хостелов. Он также потребовал представить доклад о первоначальных следственных действиях в ближайшее время.
Осенью жители м/р Новый Крым разместили в соцсетях видеообращение, в котором рассказали о том, что пустующий в течение двух лет корпус детского сада на ул. Воронежской планируется превратить в общежитие для иностранных рабочих. Позже появилось видео заселения в него трудовых мигрантов.
В администрации Перми пояснили, что временно законсервированный корпус был передан в аренду предприятию для размещения в нём специалистов строительной отрасли. При этом сам объект не будет менять назначение и останется в отрасли образования.
В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести по данному факту процессуальную проверку на предмет возможного нарушения миграционного законодательства.
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