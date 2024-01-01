Алёна Бронникова Глава СКР поручил возбудить уголовное дело о нелегальных хостелах для мигрантов в Перми Работа территориального подразделения ведомства подверглась критике Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

Председатель СК России Александр Бастрыкин провёл личный приём жителей Пермского края по проблеме миграции. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Жители м/р Новый Крым в Перми и п. Майского в Краснокамске рассказали, что в зданиях законсервированного детского сада и профилактория «Атлант» открыты нелегальные хостелы для иностранных граждан, которые приехали в Пермь работать на территории районов. Люди обеспокоены поведением живущих там мигрантов, которые ведут себя агрессивно и публично употребляют спиртные напитки.

Заявители попросили проверить действия чиновников по контролю соблюдения иностранцами миграционного законодательства и вернуть помещения для использования их по прямому назначению. По словам жителей, все ранние обращения в профильные ведомства не принесли результата, а краевой СК отказал в возбуждении уголовного дела.

«Председатель СК России подверг критике работу территориального подразделения, в том числе отметив рост количества обращений жителей Пермского края, поступающих в центральный аппарат СК России и лично председателю. Он назначил комплексную проверку с целью оценки работы подчинённых на местах в миграционной сфере, а также по другим направлениям деятельности», — рассказали в СК России.

Кроме того, по обращениям пермяков было поручено незамедлительно возбудить уголовное дело, проверить их доводы и принять меры к закрытию нелегальных хостелов. Он также потребовал представить доклад о первоначальных следственных действиях в ближайшее время.

Осенью жители м/р Новый Крым разместили в соцсетях видеообращение, в котором рассказали о том, что пустующий в течение двух лет корпус детского сада на ул. Воронежской планируется превратить в общежитие для иностранных рабочих. Позже появилось видео заселения в него трудовых мигрантов.

В администрации Перми пояснили, что временно законсервированный корпус был передан в аренду предприятию для размещения в нём специалистов строительной отрасли. При этом сам объект не будет менять назначение и останется в отрасли образования.

В связи с этим Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести по данному факту процессуальную проверку на предмет возможного нарушения миграционного законодательства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.