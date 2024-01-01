Появились кадры, как в Перми трудовых мигрантов заселяют в бывший детсад Дошкольное учреждение временно закрыли в связи с незаполняемостью Поделиться Твитнуть

Фото: Антон Кадесников

2gis.ru

В Сети появилось видео заселения трудовых мигрантов в здание детского сада № 261 в пермском микрорайоне Крым. Как пояснили «Новому компаньону» в департаменте образования Перми, это помещение законсервированного детского сада. Его предоставили во временную аренду одному из пермских предприятий. В связи с чем в здании разместят специалистов строительной отрасли: они будут работать на возведении новых объектов.

В то же время, здание детсада будет сохранено в отрасли образования, так как аренда не подразумевает смену назначения имущественного комплекса и участка.

«Детский сад был законсервирован 2 года назад в связи с незаполняемостью — в микрорайоне работают другие детские сады, нехватки мест в учреждениях дошкольного образования нет. Для спокойствия жителей микрорайона на территории установлены камеры видеофиксации и организованы дежурства постов ГБР», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе.

Как ранее писал «Новый компаньон», в октябре жители м/р Новый Крым опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором рассказали, что пустующий корпус детского сада № 261 на ул. Воронежской планируется превратить в общежитие для иностранных рабочих. По их словам, в помещениях уже устанавливается мебель и началось заселение. В администрации Перми пояснили, что временно законсервированный корпус действительно был передан в аренду предприятию для размещения в нём персонала, но сам объект при этом не будет менять назначение и останется в отрасли образования.

В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку. По данным СК, всего в детсад, расположенный вблизи школы, планируется заселить более 250 мигрантов.

На пленарке гордумы, которая состоялась в конце октября, глава Кировского района Михаил Борисов заявил, что позже чиновники дадут «конструктивный ответ» по этому вопросу.

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