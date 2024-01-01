Глава Кировского района Перми прокомментировал ситуацию с заселением мигрантов в детсад Поделиться Твитнуть

На сегодняшнем заседании Пермской городской думы глава Кировского района Михаил Борисов, рассказывая о работе администрации, ответил на вопрос депутатов о якобы планируемом заселении мигрантов в здание детсада № 261.

Фото: Антон Кадесников

2gis.ru

Борисов пояснил, что сейчас в администрации «активно собирают информацию» и на этой неделе дадут «конструктивный ответ».

«Кто-то пишет, что туда кто-то заселяется. Но это муниципальное имущество, кто туда может заселиться?» — задаёт вопрос чиновник.

Напомним, ранее жители м/р Новый Крым опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором рассказали о том, что пустующий корпус детского сада № 261 на ул. Воронежской планируется превратить в общежитие для иностранных рабочих. По их словам, в помещениях уже устанавливается мебель и началось заселение. В администрации Перми пояснили, что временно законсервированный корпус действительно был передан в аренду предприятию для размещения в нём персонала, но сам объект при этом не будет менять назначение и останется в отрасли образования.

В связи с этим глава следкома РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку на предмет возможного нарушения миграционного законодательства. По данным СК, всего в детсад, расположенный вблизи школы, планируется заселить более 250 мигрантов.

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