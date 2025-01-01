В Перми суд закрыл бар, на заборе которого погибла 18-летняя девушка Деятельность заведения приостановлена пока на 90 суток Поделиться Твитнуть

По решению Кировского районного суда в Закамске закрыли бар «Пиво. Мясо». Ранее на заборе рядом с этим заведением была найдена мёртвой 18-летняя девушка.

Как пояснили в «Новому компаньону» в суде, деятельность общепита приостановлена на 90 суток. Поводом стала проверка со стороны Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Напомним, ранее следователи СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако в ведомстве подчеркнули, что версия насильственной смерти не находит подтверждения. Кроме того, опровергнуты предположения об участии в инциденте третьих лиц, в том числе и иностранных граждан.

По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего ранения, нанесённого колюще-режущим предметом (предположительно, девушка случайно напоролась на ограждение). Установлено, что в момент происшествия погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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