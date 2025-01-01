Алёна Бронникова Стоимость готового бизнеса в сфере общепита в Пермском крае снизилась на 31% Наблюдается снижение цен и на ПВЗ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае наблюдается снижение цен на некоторые виды готового бизнеса. Наиболее заметна динамика в сфере общественного питания. Как рассказал «Новому компаньону» директор бизнес-направления «Avito Бизнес360» Илья Дудковский, в первом квартале стоимость бизнеса в этом сегменте снизилась на 31%.

Также заметно доступнее стала возможность приобрести пункты выдачи заказов (ПВЗ): представленные на платформе объекты подешевели в среднем на 9%, достигнув 550 тыс. руб. Средняя стоимость готового бизнеса в сфере красоты и здоровья в регионе в первом квартале составила 700 тыс. руб., в сфере торговли — 525 тыс. руб., в сфере услуг — 350 тыс. руб.

Эксперты "Авито" также рассчитали стоимость открытия нового бизнеса в сфере общепита. Согласно представленной информации, цены на пищевое оборудование (технику и расходники) в ресейле снизились на 10%. Для запуска кофейни, например, потребуется в среднем 300 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае за год увеличилось почти на 4%. Наиболее заметной оказалась динамика в сферах IT, сельского хозяйства и логистики (до +10% к 2024 году). В розничной торговле и общепите количество предприятий снизилось на 3%. Эксперты считают, что на это повлиял переизбыток предложения.

При этом в разных сегментах общепита фиксируется неоднородная ситуация. Например, количество пекарен сокращается, а количество кофеен растёт.

В то же время, наблюдается тенденция к снижению спроса на кафе и кофейни. Эксперты связывают это с сокращением у пермяков свободных денег на кофе с собой и увеличение доли работников, трудоустроенных на «удалёнке».

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