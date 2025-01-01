Алёна Бронникова Аналитики рассказали, в каких сферах в Перми выросло количество предприятий малого бизнеса Организаций по ремонту бытовой техники становится больше, а пекарни закрываются Поделиться Твитнуть

За первый квартал 2025 года в Перми среди предприятий малого бизнеса динамику роста показали организации по ремонту бытовой техники и кофейни, в то же время количество пекарен и химчисток уменьшилось. Такими данными с «Новым компаньоном» поделились аналитики геосервиса «2ГИС».

Так, исследование показало, что в апреле 2025 года в Перми работает 201 организация в сфере ремонта и обслуживания бытовой техники, что на 6% больше, чем в конце 2024 года. Количество кофеен за этот период увеличилось на 4% — до 241 заведения, а салонов, предлагающих спа-услуги, стало больше на 2,4%, их количество выросло до 126.

Количество магазинов по продаже мобильных телефонов и сим-карт увеличилось незначительно — всего на 1%, до 361 торговой точки. Также количество ведущих деятельность объектов малого бизнеса практически не изменилось за квартал в сферах: флористики — открыт 441 магазин цветов, ухода за волосами — открыто 1 006 парикмахерских, и продуктового ретейла — в Перми к апрелю насчитывалось 749 продуктовых магазинов.

Также за указанный период в некоторых сферах наблюдалась динамика к снижению. За это время количество пекарен снизилось на 5% до 254, химчисток — на 4% до 111, магазинов косметики стало меньше на 3% (396 объектов), а магазинов игрушек — на 2% (352 объекта).

Как сообщал ранее «Новый компаньон», количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае за год увеличилось почти на 4%. Большая часть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрированы как микропредприятия. Эксперты рассказали о том, как чувствует себя сейчас малый бизнес в Прикамье, в каких сферах стоит запустить стартап, а для каких отраслей ситуация является не самой благоприятной.

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