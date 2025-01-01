Алёна Бронникова Место для стартапа Как себя чувствует малый бизнес в Пермском крае Поделиться Твитнуть

По данным Федеральной налоговой службы, количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Пермском крае за год увеличилось почти на 4%. Согласно опуб­ликованной информации, на 10 марта 2025 года в регионе было зарегистрировано 104 тыс. субъектов МСП, годом ранее их количество составляло 101,4 тыс. Большая часть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей зарегистрированы как микропредприятия (31,6 тыс. и 68,6 тыс. соответственно). «Новый компаньон» узнал у экспертов, в каких сферах в Прикамье сейчас стоит открыть малый бизнес, а для каких отраслей ситуация является не самой благоприятной.

Рынок стабилизируется

По словам экономистов, тенденция роста числа субъектов МСП, которая наблюдается с 2022 года, указывает на стабилизацию ситуации. Если в допандемийном 2019 году в Прикамье было зарегистрировано 107,3 тыс. предприятий, то затем их количество начало снижаться и достигло 95,4 тыс. в марте 2021-го. После дополнительных мер государственной поддержки стали создаваться более благоприятные условия для ведения бизнеса и показатель начал расти.

Заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок R&D Marketing.lab ПГНИУ Евгения Керзина обратила внимание, что в целом в разрезе ситуации среди микропредприятий наблюдается стабильный процент вновь созданных юридических лиц и ИП. Количество юрлиц здесь снижается каждый год на 2%, а индивидуальных предпринимателей — растёт в среднем на 5%. Таким образом, число микропредприятий с 2023 года увеличилось на 7%, аналогичный рост числа предприятий в данной категории наблюдался в 2018 году по отношению к 2016-му. Таким образом, отмечает эксперт, ситуация явно стабилизировалась. В категории малого бизнеса похожая ситуация: количество субъектов в 2025 году по сравнению с 2023-м увеличилось на 7%, однако снизилось по сравнению с 2018 и 2019 годами на 5%.

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова сообщила, что в настоящий момент в субъектах МСП занято 25% трудоспособного населения Пермского края, в валовом региональном продукте доля малого и среднего предпринимательства составляет 28%. Это выше среднероссийского уровня. Наиболее заметной оказалась динамика в сферах IT, сельского хозяйства и логистики — по сравнению с прошлым годом рост составил 7—10%. В розничной торговле и общепите количество предприятий снизилось на 3%. Сокращение этих ниш произошло, по словам эксперта, от переизбытка предложения.

По оценке президента Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслава Белова, малый бизнес в регионе чувствует себя традиционно разнонаправленно. Кризис у одних предпринимателей освобождает места и открывает возможности для других.

Вызовы и задачи

Ключевые проблемы, препятствующие полноценному развитию субъектов МСП, связаны с экономической ситуацией в России в целом, с изменениями в налоговой системе, а также с дефицитом кадров и высокой конкуренцией с крупными игроками. При этом ряд сфер является перспективным для активного развития.

«Основными проблемами для малого бизнеса были и остаются высокие ставки по кредитам, рост налогообложения, введение НДС для тех, кто находится на УСН, а это существенная часть МСП, дефицит кадров (острая нехватка особенно наблюдается в строительстве и в IT) и конкуренция с федеральными сетями — в розничной торговле доля местных игроков снизилась до трети. Рынок по-прежнему остаётся нестабильным, но с возможностями развиваться в определённых нишах. По-прежнему в тренде у нас импортозамещение, востребована и всячески поддерживается локализация производства», — сообщила Юлия Стародумова.

Евгения Керзина отметила, что вместе с ростом оборота в сегменте малого бизнеса растёт и нагрузка в части фонда оплаты труда, тарифов и закупочных цен. Представители бизнеса говорят, что удерживать маржинальность стало гораздо сложнее и, несмотря на то что денег сейчас больше, чем когда-либо, компании ощущают снижение покупательной способности. Кроме того, наблюдается межрегиональное перераспределение финансовых потоков — в Пермский край зашло большое количество крупных игроков из других регионов, забравших часть маржинальных проектов, что также оказывает негативное воздействие.

«Вызовы текущего года — это сохранение высокой ключевой ставки, а следовательно, «дорогие» заёмные деньги, рост налоговой нагрузки, в том числе за счёт новых плательщиков НДС, рост операционных расходов, что делает товары и услуги дороже, снижение потребительского спроса отдельных категорий граждан», — прокомментировал Вячеслав Белов.

Свободные ниши

Для инвестиций в новые направления и запуска стартапов предпринимателям и инвесторам эксперты рекомендуют провести качественные маркетинговые исследования, чтобы застраховать будущий бизнес от рисков финансовых потерь, а также продумать возможность его оптимизации и автоматизации.

Среди популярных направлений развития МСП в 2025 году Вячеслав Беглов назвал производство запчастей для разных видов оборудования, одежды, бытовой химии, косметики, продуктов питания, упаковки. В первую очередь это касается качественной альтернативы импортной продукции.

Евгения Керзина считает, что для Пермского края традиционны торговля, строительство, транспортировка и хранение. Особое развитие получил крафтовый бизнес, связанный с мелкосерийным производством.

По мнению Юлии Стародумовой, в связи с высоким спросом на местные продукты и возможностью получить гранты до 10 млн руб. лучшими сферами для старта сейчас являются сельское хозяйство и переработка. Также вложения могут быть выгодны в сферу IT, где масса акселераторов, программ поддержки и налоговых льгот. Востребованы услуги логистики и хранения для обеспечения интернет-торговли, социальные услуги с низким порогом входа — услуги по уходу, ремонту. Рискованными сферами эксперт называет розничную торговлю одеждой и электроникой из-за высокой конкуренции с маркетплейсами, а также кафе и рестораны, из которых до 40% закрывается в первый год работы.

«Любой экономист за последние пять лет сказал бы, что времена не самые устойчивые. Но это вообще характерная черта современной экономики. Если вы понимаете потребности своего потребителя, ёмкость рынка и она отвечает целевым показателям нового бизнеса, — нужно его создавать», — резюмировала Евгения Керзина.

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