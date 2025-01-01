ИД «Компаньон» проведёт встречу с исполнительным директором Театра-Театра Егором Мухиным Мероприятие пройдёт в рамках клуба «В КОмпании театралов» Поделиться Твитнуть

ИД «Компаньон» 20 мая проведёт очередную встречу клуба «В КОмпании театралов» с Егором Мухиным, исполнительным директором Театра-Театра.

С момента назначения Егора Мухина на этот пост прошло практически четыре года. За это время в театре значительно увеличилось количество гастролей и штат артистов, внедрена новая система ценообразования, появился отдел развития, запущены образовательные проекты для детей, а театральные премьеры отличаются фокусом на впечатления зрителя. Также стало известно, что осенью откроется новая сцена, специализирующаяся на спектаклях для подростков и молодёжи.

В ресторане "Тайная В." на встрече «Инновации и эффективность в управлении театром» вместе с Егором Мухиным участники клуба обсудят, как Театр-Театр адаптируется к новым реалиям, как меняется традиционная модель управления, какие задачи предстоит решить в ближайшее время, и, наконец, как в театре сочетаются коммерческие и творческие интересы.

«В КОмпании театралов» — уникальное пространство для всех, кто увлечён театром и культурой. Мероприятия призваны объединить людей, интересующихся искусством, и создать платформу для живого общения с профессионалами театральной сферы. В клубной атмосфере гости делятся своим опытом и вдохновением.

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