Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр осваивает ещё два здания на улице Крисанова в Перми Подростково-молодёжный театр во второй «пирамиде» откроется нынешней осенью Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Пермский академический Театр-Театр продолжает расширяться. Как сообщил «Новому компаньону» его художественный руководитель Борис Мильграм, нынешней осенью в рамках программы «Пермь — молодёжная столица России» планируется открытие новой сцены, специализирующейся на спектаклях для подростков и молодёжи. Она расположится в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б.

В декабре 2024 года в одной из бывших торговых «пирамид» — по ул. Крисанова, 12в, — уже открылась детская сцена ТТ — Театр-Тятрик. В нём ставятся спектакли для самых маленьких зрителей — от «ползунков» до младших школьников. Подростковый театр должен «подхватывать» зрителя по эстафете от Театра-Тятрика, чтобы продолжить подготовку публики для взрослого театра.

Кураторами новой сцены станут основатели негосударственного театра для подростков «Театральный проект 27» (Санкт-Петербург). В перспективе, по мнению Мильграма, подростковый театр должен получить собственную команду — актёрскую труппу и режиссёров-резидентов.

Первые спектакли на сцене по ул. Крисанова, 12б будут сыграны нынешней осенью, после того, как в помещении «пирамиды» пройдёт косметический ремонт, который театр намерен провести за счёт собственных средств. После этого руководство Театра-Театра собирается предложить городу и краю новый архитектурный проект, в результате которого в «пирамиде» появится полноценный зрительский зал на 200 мест и другие функциональные пространства.

Кроме того, Театр-Театр получил от города двухэтажное помещение бывшей стоматологической поликлиники по ул. Крисанова, 10. В нём планируется разместить часть административно-управленческого аппарата и репетиционный зал.

Как уже сообщалось, в нынешнем году должна начаться реконструкция большого зрительного зала Театра-Театра и его фойе, в результате зал увеличится более чем на 200 мест и в нём появится балкон.





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