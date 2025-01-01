В Перми откроется новый бар от пивоварни Sabotage Он будет находиться на улице Советской Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс Карты

В краевой столице на ул. Советской, 52 откроется бар Sabotage. Он будет находиться в помещении, в котором ранее работал гастрономический бар Brugge. Об этом сообщается в телеграм-канале in vino papulos.

По данным канала, на прошлой неделе в здании начался ремонт и параллельно идёт работа над концепцией, которая уже близка к финалу. Планируется, что заведение начнёт работать осенью.

В меню бара — локальные пивные хиты от Sabotage и различные настойки.

Сейчас у команды основателей есть заведение Sabotage taproom на ул. Горького. Развитием занимается Александр Устюгов. До конца прошлого года он был управляющим «Парадной» и «Второго этажа», а сейчас руководит Sabotage taproom.

Как ранее писал «Новый компаньон», в Перми открылось израильское бистро «Мигранты» в ЖК «Солнечный город» на ул. Островского.

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