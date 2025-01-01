В Перми открылось первое бистро израильской кухни Кафе «Мигранты» находится в ЖК «Солнечный город» Поделиться Твитнуть

Фото: vk.com/migranti_bistro / официальная страница израильского бистро "Мигранты" в соцсетях

В Перми в техническом режиме открылось кафе «Мигранты», оно располагается в ЖК «Солнечный город» (ул. Островского, 93б).

Заведение позиционирует себя как первое израильское бистро в краевом центре.

«Открываем городу вкусы Израиля и новый подход к сервису: без официантов, без официоза, без мишуры и без компромиссов», — сообщается на странице общепита в соцсетях.

Кафе работает в формате fast casual: то есть еда готовится быстро, сервис минимизирован, а в зале нет официантов.

В меню — израильский салат, шакшука с кюфтой и классическая, лахмаджун, различные виды хумуса, супы.

Как ранее писал «Новый компаньон», к открытию в Перми готовится спешелти-кафе под названием Red Cup с топовыми обжарщиками и кофейными дегустациями. Руководители обещали представить беспрецедентный для города ассортимент отборного кофе, а также шоколад премиум-класса от Unicava.

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