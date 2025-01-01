На следующей неделе в Перми откроется первое спешелти-кафе Red Cup Новое место разместится на улице Ленина, 60 Поделиться Твитнуть

фото: Telegram-канал «Что Где Есть в Перми»

В Перми готовится к открытию спешелти-кафе под названием Red Cup с топовыми обжарщиками и кофейными дегустациями, сообщает Telegram-канал «Что Где Есть в Перми».

Новое место разместится по ул. Ленина, 60 (ТРК «Колизей Atrium») и обещает представить беспрецедентный для города ассортимент отборного кофе, а также шоколад премиум-класса от Unicava.

Отмечается, что для тех, кто глубоко увлечён кофейной культурой, Red Cup станет не просто кофейней, а настоящим образовательным центром, где будут проводиться каппинги и обучающие мастер-классы от экспертов в этой области.

Новый Red Cup обещает и особый интерьер с барной стойкой с имитацией лавовой лампы, светодиодной подсветкой и комнатой релаксации с проекциями на потолке.

Официальное открытие запланировано на следующей неделе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.