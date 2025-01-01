Алина Наумова Скандально известный пермский застройщик за год заработал более 370 млн рублей Чистая прибыль выросла на 2607% за год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Девелопер дома по ул. Горького, 86 в 2024 году увеличил финансовые показатели. Чистая прибыль ООО «СЗ» Максима Горького, 86» в 2024 году составила 379 млн руб., когда как в 2023-м показатель был 14 млн руб. Рост чистой прибыли за год составил 2607%. Такие данные приведены в сервисе проверки контрагентов «Чекко».

По информации сервиса, выручка компании по текущим показателям составляет 633 млн руб., в предыдущем году её размер был 87 млн руб.





Основной вид деятельности организации — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Кроме того, компания занимается продажей, покупкой жилых и нежилых помещений, является посредником по купле-продаже объектов, а также осуществляет управление имуществом и эксплуатацию нежилого фонда.





Напомним, застройщик имеет в Перми скандальную известность. Возводимый им жилой дом по ул. Горького, 86 был большей этажности, чем предполагалось проектом, а стройплощадка захватила тротуар и парковочные места. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своё время резко комментировал строительство дома. «Опухли от наглости», — заявил он и поручил навести порядок.





Однако прокуратура не нашла оснований для отзыва разрешения. Тогда региональный минстрой обратился в суды, но во всех инстанциях получил отказы в признании представления прокуратуры незаконным.





В итоге администрация Перми заключила с застройщиком ООО «СЗ» Максима Горького, 86» соглашение о передаче жилых помещений детям-сиротам. Согласно этому документу, застройщик обязуется передать в муниципальную собственность квартиры общей площадью 421 кв. м.





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