Алёна Бронникова На три автобусных маршрута в Перми не нашлось перевозчиков Направления планируется обслуживать автобусами малого класса Поделиться Твитнуть

На сайте госзакупок появилась информация по результатам двух электронных аукционов на обслуживание трёх автобусных маршрутов в Перми. По окончании срока подачи заявок не поступило ни одной заявки на участие в них.

Речь идёт о маршруте № 31 (Комсомольская площадь—м/р Краснова—Липовая Гора), который начал работу осенью 2024 года вместо маршрутных такси № 4т и 11т. Максимальная цена контракта составила 134,1 млн руб. В данный момент его обслуживает индивидуальный предприниматель Денис Миронов.

Также перевозчики не заинтересовались обслуживанием новых маршрутов № 83 «Ул. Ушинского—ул. 1905 года» и № 84 «М/р Новые Ляды—СНТ «Сылва». Стоимость оказания услуг власти оценили в 173,5 млн руб.

На все три маршрута планируется вывести автобусы малого класса. С перевозчиками заключат договоры до 2030 года.

Аукционы на обслуживание 11 маршрутов в Перми, в том числе № 31, 83 и 84, власти объявили в апреле. В мае также был объявлен конкурс на право обслуживания автобусов № 14, соединяющих микрорайоны Заостровка и Юбилейный. Начальная стоимость контракта — 67,4 млн руб.

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