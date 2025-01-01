Власти Перми ищут перевозчика на автобусный маршрут №14 до Заостровки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми муниципальное учреждение «Гортранс» объявило торги за право заключения договора на оказание услуг по автобусному маршруту №14, соединяющему микрорайоны Заостровка и Юбилейный. Начальная стоимость контракта установлена в 67,4 млн руб. Перевозчик должен определиться в середине мая. Данные об этом опубликованы на сайте госзакупок.

В соответствии с условиями нового пятилетнего контракта, на маршруте должны использоваться большие низкопольные автобусы, вмещающие не менее 79 пассажиров.

Ранее администрация Перми объявила о поиске перевозчика, который до конца 2030 года должен будет обслуживать автобусный маршрут №6, соединяющий м/р Железнодорожный и станцию Пермь II. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 972,8 млн руб. Техническое задание предусматривает использование автобусов большой вместимости. Победителя определят после 19 мая.

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