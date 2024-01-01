В Перми будут курсировать два новых автобусных маршрута № 83 и 84 Их запустят в Мотовилихинском и Свердловском районах города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми администрация планирует организовать работу двух новых автобусных маршрутов — № 83 и 84. Первый будет курсировать от ул. Ушинского до ул. 1905 года через ул. Самаркандскую, а второй запустят от Новых Лядов до СНТ «Сылва».

На новых маршрутах будут ездить микроавтобусы. В них должны быть кондиционеры, медиапанели, видеонаблюдение, автоинформатор, навигационный контроль и датчики контроля пассажиропотока.

Фото: департамент транспорта Перми

В рамках новых контрактов чиновники также хотят разделить несколько маршрутов. В частности, маршрут № 60 разделят на № 52 (Водники—Комсомольская площадь) и № 60 (ДДК Кирова—Комсомольская площадь). Разделят и автобусный маршрут № 20. Вместо него запустят автобусы № 20 (Новый Крым—ЦКР) и № 2 (ДДК Кирова—ЦКР).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми объявлен второй этап отбора перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов. Торги проходят по 17 маршрутам, некоторые из них запустят по новым направлениям. В мэрии тогда пояснили, что речь идёт о новых пятилетних контрактах на 2025-2030 годы. Торги объявлены на маршруты № 3, 6, 10, 15, 17, 20, 31, 36, 60, 64, 66, 79 и 80, а также на новые маршруты № 2, 52, 83 и 84.

В администрации считают, что изменения позволят пассажирам быстрее ориентироваться в направлениях следования автобусов. кроме этого, будут созданы новые транспортные связи между микрорайонами.

Ранее в Перми прошли торги на обслуживание 19 автобусных маршрутов. По нескольким из них были определены победители, а по маршрутам № 1, 14, 32, 51, 53, 67 и 74 торги проведут повторно.

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