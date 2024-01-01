Алёна Бронникова Власти Перми объявили новые торги на обслуживание 17 автобусных маршрутов Некоторые из них будут курсировать по новым направлениям Поделиться Твитнуть

В Перми объявили второй этап отбора перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов. Как сообщили в администрации города, торги проходят по 17 маршрутам, некоторые из них запустят по новым направлениям.

«Речь идёт о новых пятилетних контрактах, которые будут действовать в 2025-2030 годах. Торги объявлены на маршруты № 3, 6, 10, 15, 17, 20, 31, 36, 60, 64, 66, 79 и 80, а также на новые маршруты № 2, 52, 83 и 84», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что маршрут № 60 разделят на два: автобусы под № 52 будут курсировать от м/р Водники до Комсомольской пл., а под № 60 — от детского ДК им. Кирова до Комсомольской пл. Маршрут № 20 разделят на № 20 «М/р Новый Крым — Центральный рынок» и № 2 «Детский ДК им. Кирова — Центральный рынок». Автобусы № 83 будут ходить от остановки ул. Ушинского до остановки ул. 1905 года через ул. Самаркандскую, № 84 — от м/р Новые Ляды до СНТ «Сылва».

По мнению мэрии, данные изменения позволят пассажирам быстрее ориентироваться в направлениях следования автобусов, а также организовать новые транспортные связи между микрорайонами.

Ранее в Перми прошли торги на обслуживание 19 автобусных маршрутов. По нескольким из них были определены победители, а по маршрутам № 1, 14, 32, 51, 53, 67 и 74 торги проведут повторно.

Как сообщал «Новый компаньон», МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание пяти автобусных маршрутов: № 27, 45, 50, 71 и 82. Стоимость контракта составит 4,08 млрд руб. Накануне организация опубликовала закупку на услуги лизинга 59 автобусов на общую сумму 1,9 млрд руб.

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