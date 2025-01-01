В Перми ищут подрядчиков на обслуживание 11 автобусных маршрутов Договоры с перевозчиками планируется заключить до 2030 года Поделиться Твитнуть

Власти Перми объявили о проведении торгов по выбору подрядчиков для предоставления услуг на 11 автобусных маршрутах в краевом центре. Об этом пишет «Рифей».

В список включены следующие маршруты: №17 (площадь Дружбы — м/р Висим-2), №31 (Комсомольская пл. — М/р Липовая гора), №37 (ул. Ушинского — м/р Висим), №28 (ул. Власова — ТЦ «Планета», кольцевой маршрут), №29 (ТЦ «Планета» — ул. Власова, кольцевой маршрут), №38 (м/р Запруд-2 — ул. Ушинского), №66 (м/р Налимиха — ул. Светлогорская), №75 (м/р Соболи — пл. Дружбы), №79 (м/р Новый Крым — м/р Железнодорожный), №83 (ул. Ушинского — ул. 1905 года) и №84 (м/р Новые Ляды — СНТ «Сылва»).

Начальная суммарная стоимость всех контрактов оценена в 2,07 млрд руб. Согласно условиям аукциона, для работы на семи из указанных маршрутов необходимы автобусы малого класса, а для оставшихся — автобусы среднего класса. Планируется, что соглашения с компаниями-перевозчиками будут подписаны до октября 2030 года.

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