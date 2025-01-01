Власти прокомментировали строительство школы у ДКЖ в Перми за счёт бюджета Проект включён в Адресную инвестиционную программу Поделиться Твитнуть

Макет комплексного развития территории микрорайона ДКЖ в Перми ГК "Кортрос"

Алёна Бронникова

В Министерстве строительства Пермского края прокомментировали решение о возведении школы в микрорайоне ДКЖ в Перми, который планируется развивать комплексно. Ранее средства, направленные на реализацию этого проекта, были перераспределены на строительство другой школы, в центре города.

«По утверждённому изначально и заключённому договору комплексного развития территории ДКЖ, застройщик обязан обеспечить передачу участка в муниципальную собственность под строительство детского сада по ул. Детской, участок на ул. Каменского в границах КРТ для строительства школы. Реализация проекта ведётся за счёт запланированных Адресной инвестиционной программой средств», — пояснили «Новому компаньону» в ведомстве.

Закон о перераспределении полномочий между муниципалитетами и регионом в сфере градостроительства вступил в силу 1 января. На краевой уровень были переданы муниципальные полномочия в области проектирования и строительства объектов образования, культуры и спорта стоимостью более 50 млн руб., проектирования, возведения и капремонта гидротехнических сооружений и местных автодорог с участием средств федерального бюджета стоимостью свыше 1 млрд руб. в Перми, 450 млн руб. — в других муниципалитетах.

Напомним, краевое УКС ищет подрядчика на строительство школы в микрорайоне ДКЖ вместимостью 1440 мест, с бассейном объёмом 7 тыс. куб. м. Здание планируют построить до октября 2028 года. Стоимость работ оценили почти в 3 млрд руб.

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