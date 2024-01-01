В Перми новую школу в районе ДКЖ построят в рамках КРТ Выделенные на неё деньги власти города перенаправят на строительство школы в центре Поделиться Твитнуть

Концепция развития района ДКЖ

Власти намерены построить новую школу в Ленинском районе Перми. Её хотят возвести в районе Центрального рынка, где находятся ЖК «Доминант» и «Эволюция». Об этом на пленарке Пермской городской думы сообщила заместитель мэра Перми Яна Фурман. Чиновница выступила с докладом, озвучив проект решения по изменениям в бюджет Перми на следующий год.

По её словам, новая школа в центре города будет построена взамен запланированной ранее в м/р ДКЖ. Фурман объяснила такое решение ссылкой на активную жилую застройку и необходимость обеспечения жителей района образовательными услугами.

Согласно предложению администрации, сокращение расходов на строительство новой школы у ДКЖ связано с отсутствием сформированного земельного участка. Школу планировалось разместить в квартале улиц Василия Каменского, Переселенческой и Углеуральской.

Деньги, которые планировалось выделить на эти цели, направят на возведение здания в Ленинском районе. Фурман уточнила, что в 2025 году будет выделено 465 млн руб., а в 2026-м — 1 млрд 50 млн руб.

«Для обеспечения сбалансированности бюджета предлагается также уменьшить условно утверждённые расходы в 2026 году в сумме 960 тыс. руб.», — добавила чиновница.

В пресс-службе мэрии Перми пояснили, что власти не отказываются от планов по строительству школы в м/р ДЖК, и оно будет осуществлено в рамках комплексного развития территории.

«В настоящий момент застройщиком микрорайона ведётся работа по формированию земельного участка и разработка проекта. Средства городского бюджета, предусмотренные на строительство образовательного учреждения в м/р ДКЖ, будут перераспределены на строительство школы в Ленинском районе, где тоже есть потребность в новых местах для школьников, а также в связи с высокой готовностью земельного участка и возможностью заключения контракта уже в этом году», — отметили в мэрии.

Как ранее писал «Новый компаньон», в феврале этого года на заседании комиссии по разработке и реализации инвестпроектов и.о. главы департамента образования Ольга Ершова обратила внимание на необходимость возобновить капитальные вложения в возведение новой школы. Это решение было связано с комплексной застройкой территории в м/р ДКЖ. Сметная стоимость инвестпроекта на тот момент составляла 1,8 млрд руб. Сообщалось, что работы начнутся уже в следующем году.

Вместе с тем, зампред гордумы Максим Спиридонов обратил внимание на то, что в представленных чиновниками документах нет кадастрового номера участка и данных об источниках финансирования. В связи с этим депутаты попросили мэрию направить недостающую информацию до заседания комитета по бюджету и налогам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.