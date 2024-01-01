Алёна Бронникова Власти Перми планируют построить ещё одну школу в Дзержинском районе Сметную стоимость инвестпроекта оценили в 1,8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

В Дзержинском районе Перми администрация намерена построить новую школу. На заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов и.о. главы департамента образования Ольга Ершова обратила внимание на необходимость возобновить капитальные вложения в возведение нового образовательного учреждения.

Как сообщает пресс-служба Пермской гордумы, такое решение связано с комплексной застройкой территории в микрорайоне ДКЖ. Школу планируется разместить в квартале улиц Василия Каменского, Переселенческой и Углеуральской. Сметная стоимость инвестпроекта оценена в 1,8 млрд руб. Начало работ ожидается в следующем году.

Зампредседателя гордумы Максим Спиридонов отметил отсутствие кадастрового номера участка в представленных документах, а также данных об источниках финансирования. Администрацию попросили направить информацию до заседания комитета по бюджету и налогам.

«Нужно более тщательно относиться к планированию таких социально значимых проектов. И конечно, депутатский корпус будет отслеживать ход реализации поставленных задач на протяжении года», — прокомментировал председатель гордумы Дмитрий Малютин.

В прошлом году в Дзержинском районе завершилось строительство школы на 1050 мест по ул. Кронштадтской, 41. Учреждение получило название «Флагман» и было зарегистрировано 25 декабря. Строительство велось в рамках концессионного соглашения. Образовательный процесс планируется запустить в первом квартале 2024 года. Руководителем учреждения стала экс-директор пермской многопрофильной школы «Приоритет» Оксана Склюева.

Микрорайон ДКЖ планируется развивать с помощью механизма КРТ. До конца марта в Перми пройдут торги на право заключения договора о развитии территории жилой застройки в форме электронного аукциона. Начальная цена — 225,7 млн руб. На участке в 25,29 га разрешено строить высотные и среднеэтажные жилые дома, объекты здравоохранения, садики и школы, культурно-досуговые и торговые центры, магазины, кафе, гостиницы, а также спортивные площадки.





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