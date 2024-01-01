Алёна Бронникова Торги по комплексному развитию микрорайона ДКЖ в Перми пройдут до конца марта Начальная цена – 225 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

До конца марта в Перми пройдут торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в микрорайоне ДКЖ. Согласно опубликованному приказу краевого минстроя от 22 января, торги пройдут в форме электронного аукциона.

Начальная цена аукциона — 225,7 млн руб. Шаг аукциона составит 4%, или 9 млн руб.

В декабре ведомство утвердило границы участка, предназначенного под КРТ. Общая площадь территории, куда вошло 105 адресов, составила 25,29 га. Она также включает в себя три аварийных многоквартирных дома (МКД), предусмотренных под расселение и снос (ул. Барамзиной, 70, 72 и ул. Папанинцев, 19), 10 объектов нежилого назначения и три под ИЖС под изъятие и снос, а также объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры под переустройство, реконструкцию или снос. Под демонтаж попадают также ещё 12 расселённых МКД. Два здания ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», которые находятся в федеральной собственности, будут ликвидированы, вместо них, по согласованию, учреждение получит другие площадки.

Министерство строительства Пермского края

На данной территории разрешено строить высотные и среднеэтажные жилые дома, объекты здравоохранения, садики и школы, культурно-досуговые и торговые центры, магазины, кафе, гостиницы, а также спортивные площадки. Предельная высота зданий не установлена.

В микрорайоне ДКЖ на данный момент несколькими девелоперами возводятся жилые комплексы, многофункциональная спортивная арена. Построенное здание краевой музыкальной школы готовятся поставить на кадастровый учёт. Проект КРТ реализуется на участке площадью более 40 га с ликвидацией более 30 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья.

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