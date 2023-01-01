Алёна Бронникова Власти Пермского края приняли решение исключить два квартала в районе ДКЖ с карты КРТ Общая площадь участков — 5,2 га Поделиться Твитнуть

кварталы №16 и №17 в районе ДКЖ

permkrai.ru

Министерство строительства Пермского края обратилось в комиссию по застройке и землепользованию с заявлением об исключении двух кварталов в районе «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) с карты комплексного развития территории (КРТ). Комиссия рассмотрела предложение на заседании 27 июля. Заявление было вызвано отменой соответствующего распоряжения регионального правительства.

«Правительством Пермского края было отменено ранее принятое решение КРТ и застройки в микрорайоне 16 и 17 кварталов. Это технический момент», — пояснили на заседании.

Комиссия по ПЗЗ поддержала просьбу краевого минстроя. Решение принято без публичных слушаний. «Новый компаньон» отправил запрос комментария о причинах принятия данного решения в ведомство.

В сентябре прошлого года власти приняли решение о реновации этих кварталов общей площадью 5,2 га. В рамках комплексного развития участков в границах улиц Углеуральской, Барамзиной, Локомотивной и Энгельса было запланировано снести пять старых многоквартирных домов и одно нежилое здание для строительства многоэтажных (до 25 этажей) и среднеэтажных (до 8 этажей) жилых домов, школы, детсада, магазинов и спортивной площадки. Реализация решения о КРТ была передана АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК).





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