Принято решение о реновации ещё двух кварталов в районе ДКЖ в Перми Общая площадь участков — 5,2 га Поделиться Твитнуть

кварталы №16 и №17 в районе ДКЖ

permkrai.ru

Правительством Пермского края издано распоряжение о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайоне ДКЖ в Перми (кварталы № 16 и 17). Документ опубликован на сайте кабмина.

Речь идёт о смежных участках, ограниченных улицами Углеуральской, Барамзиной, Локомотивной и Энгельса. Общая площадь кварталов — 5,2 га.

В рамках реновации предполагается снести пять старых многоквартирных домов по адресам: ул. Барамзиной, 68, 70, 72/6 и ул. Энгельса, 13а, 23, а также нежилое здание по ул. Локомотивной, 6. Расселение трёх домов, подлежащих сносу, завершается, из остальных двух жители переедут в ближайшие два года.

Участки освобождаются для строительства многоэтажных (до 25 этажей) и среднеэтажных (до 8 этажей) жилых домов, школы и детсада (до 4 этажей), магазинов (до 5 этажей), спортивной площадки.

Реализацией решения о КРТ в кварталах № 16 и 17 займётся АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК). Предельный срок — 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось о решении властей провести реновацию в кварталах № 11, 15 и 21, расположенных в районе ДКЖ. Поиск конкретных градостроительных решений также поручен ПАИЖК. На этих участках тоже должна появиться многоквартирная жилая застройка и объекты социальной инфраструктуры.





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