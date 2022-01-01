Мария Сыропятова Три земельных участка возле ДКЖ в Перми ждёт реновация Общая площадь земли 1,95 га Поделиться Твитнуть

Концепция развития района ДКЖ

Краевое правительство планирует принять решение о комплексном развитии трёх земельных участков в районе ДКЖ в Перми. Проекты распоряжений кабмина опубликованы на сайте мэрии.

Первый участок площадью в 0,66 га расположен в 11 квартале между улицами Василия Каменского, Папанинцев и Боровой.

Второй, площадью в 0,44 га, расположен в 15 квартале — между улицами Углеуральской, Барамзиной и Энгельса.

Третий, площадью в 0,85 га, расположен в 21 квартале межу улицами Углеуральской, Боровой и Василия Каменского.

Поиском конкретных градостроительных решений будет заниматься ПАИЖК. На этих участках может появиться как многоквартирная застройка, так и объекты социальной инфраструктуры.

Для освоения участков потребуется снос пяти многоквартирных жилых домов, четыре из которых признаны аварийными. Их адреса: ул. Углеуральская, 6, 19/15, 20/13, ул. Боровая, 22 и ул. Папанинцев, 19 и 21.

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