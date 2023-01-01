Максим Артамонов В Перми для подключения многофункциональной спортивной арены сетям нужно 114 млн рублей Объявлен поиск подрядчика Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

По данным «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Пермь-Арена» начало поиск подрядчика, чтобы выполнить работы по технологическому присоединению к электрическим сетям будущей многофункциональной спортивной арены на территории бывшего «Товарного двора» в районе ДКЖ.

Максимальная цена контракта составляет 144 млн руб.

Начало строительство многофункциональной спортивной арены вместимостью 10,5 тыс. зрителей в Дзержинском районе Перми краевые власти анонсировали в июне.

Возведение объекта находится в перечне приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Под строительство выделено три земельных участка в Дзержинском районе общей площадью 57,3 тыс. кв. м.

Новый спортивный комплекс будет представлять собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м с игровым полем 36 на 66 м, она позволит проводить в столице края любые соревнования и мероприятия международного уровня. В здании будет предусмотрена тренировочная площадка, места для судей и сотрудников средств массовой информации, помещение допинг-контроля, складские зоны, а также 10 раздевалок, в том числе две для маломобильных граждан. А у комплекса — большая парковка на более чем 800 автомобилей. Завершить стройку планируется до конца 2026 года.

Проект реализуется на условиях концессии с ООО «Пермь-Арена», учрежденным ФРПК. Концессионное соглашение правительство Пермского края подписало с «Пермь-Арена» в феврале 2023 года. В свою очередь концессионер работ по строительству многофункционального спортивного центра заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит 18, 6 млрд руб. на реализацию проекта.

Общие затраты оцениваются в размере более 27 млрд руб.

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