Строительство спортивной арены в Перми на 10 тысяч зрителей начнётся 10 июня В этот день подрядчик должен вывести на стройплощадку технику Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

Строительство многофункциональной спортивной арены вместимостью 10,5 тыс. зрителей в Дзержинском районе Перми начнётся 10 июня. Об этом на встрече с редакторами местных СМИ сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, пояснив, что в этот день подрядчик должен вывести технику на стройплощадку.

Новый спортивный комплекс будет представлять собой шестиэтажное здание высотой 45,5 м с игровым полем 36 на 66 м, она позволит проводить в столице края любые соревнования и мероприятия международного уровня. Завершить проект планируется до конца 2026 года.

Концессионер работ по строительству многофункционального спортивного центра ООО «Пермь-Арена» заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ». Согласно документу, банк выделит денежные средства на реализацию проекта в размере 18,6 млрд руб.

В феврале 2023 года правительство Пермского края подписало концессионное соглашение с «Пермь-Арена». Предварительная стоимость реализации проекта оценена в 19,5 млрд руб. В мае губернатор Дмитрий Махонин поставил задачу концессионеру приступить к работам уже летом текущего года.

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