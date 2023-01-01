Екатерина Артёмова Здание краевой музыкальной школы готовятся поставить на кадастровый учёт Работы на объекте находятся на завершающей стадии Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Строительство детской краевой музыкальной школы находится на завершающем этапе. Как сообщает пресс-служба краевого минимущества, в настоящий момент ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» выполняет для здания школы кадастровые работы, которые необходимы для ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, краевая музыкальная школа является одним из проектов, которые реализуются к 300-летию Перми. Учреждение будет находиться в микрорайоне ДКЖ, по ул. Энгельса, 6. Для школы строится четырёхэтажное О-образное здание по уникальному индивидуальному проекту. В комплексе будет 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест, а также просторный двор со своим стадионом. Школа рассчитана на 350 учащихся, часть из них смогут проживать прямо в заведении (в интернате на 100 мест).

Первый учебный год начнётся в школе 1 сентября 2024 года. Приёмная кампания стартует в апреле 2024 года. По её результатам в школу планируется принять 100 учащихся с 1 по 4 класс и 180 обучающихся с 5 по 8 класс.

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