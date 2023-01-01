Пермская краевая музыкальная школа опубликовала дополнительные правила приёма Набор начнётся 1 апреля 2024 года Поделиться Твитнуть

Краевая музыкальная школа

Пермская краевая музыкальная школа 1 сентября опубликовала дополнительные правила приёма поступающих и требования к уровню их подготовки. Об этом сообщили в минкульте региона.

В документации на сайте учебного заведения сказано, что набор учеников начнётся 1 апреля 2024 года и будет проводиться в 1-8 классы по специальности "инструментальное искусство" по следующим видам инструментов: фортепиано, оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), духовые инструменты (флейта, гобой, кларнет, фагот, валторна, труба, тромбон, туба, саксофон), ударные и народные инструменты (домра, балалайка, баян, аккордеон). С документами можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что прослушивания будут проходить не только в Перми, но и в других городах Прикамья. Для желающих организуют подготовительные занятия. Краевую музыкальную школу на ул. Энгельса, 6 в районе ДКЖ возводит компания «Фортэкс» из Татарстана. Разработкой концепции, образовательных программ, подбором преподавателей и музыкальных инструментов занимается минкульт. Подобных учреждений в России всего девять — в Перми будет десятое.

В комплексе будет 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест. Учиться здесь смогут 350 чел. Помимо классов для учёбы, в школе разместятся большой концертный зал, студия звукозаписи, амфитеатр, репетиционные залы, помещения для хора и оркестра, интернат на 100 мест, а также просторный двор со своим стадионом.

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