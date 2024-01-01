Алёна Бронникова Парламент Прикамья одобрил передачу полномочий краю в сфере градостроительства Законопроект был принят в двух чтениях в ходе одного заседания Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Законодательное собрание Пермского края поддержало законопроект о перераспределении полномочий между муниципалитетами и регионом в сфере градостроительства и автодорог. Документ рассмотрели на пленарном заседании 22 августа.

Речь идёт о передаче муниципальных полномочий в области проектирования и строительства объектов образования, культуры и спорта стоимостью свыше 50 млн руб., а также по проектированию, возведению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и местных автодорог с участием финансирования из федерального бюджета, стоимость которых в Перми должна превышать 1 млрд руб., а в других муниципальных образованиях — 450 млн руб., на краевой уровень.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2025 года на неопределённый срок. Ранее инициативу одобрил профильный комитет заксобрания по развитию инфраструктуры.

По словам министра строительства Прикамья Артёма Габдрахманова, за последние пять лет объёмы строительства в регионе выросли почти в два раза, при этом почти в половине муниципалитетов отсутствуют специализированные организации, которые могут выступать в роли техзаказчиков и осуществлять строительный контроль, что предусмотрено правилами Градостроительного кодекса РФ. Проведённый анализ также показал, что с 2023 года по первое полугодие 2024-го объекты муниципального значения в 19,5% получили отрицательное заключение государственной экспертизы, в то же время объекты регионального значения в 100% получили положительные заключения.

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