Алёна Бронникова Профильный комитет ЗС Прикамья поддержал передачу части полномочий муниципалитетов на краевой уровень Законопроект рассмотрят 22 августа Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Комитет по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Пермского края одобрил перераспределение полномочий между муниципалитетами и регионом в сфере градостроительства и автодорог. Вопрос рассматривался на заседании 20 августа.

Как сообщалось ранее, в краевой парламент внесён документ, который предполагает передачу ряда муниципальных полномочий в области проектирования и строительства объектов образования, культуры и спорта стоимостью свыше 50 млн руб. на краевой уровень. Также речь идёт о передаче полномочий по проектированию, возведению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и местных автодорог с участием финансирования из федерального бюджета, стоимость которых в Перми должна превышать 1 млрд руб., а в других муниципальных образованиях — 450 млн руб.

Как рассказал на заседании министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов, за последние пять лет объёмы строительства в регионе выросли почти в два раза, 2023 год стал рекордным по объёмам строительства и количества введённых объектов. При этом в 47% муниципалитетов отсутствуют специализированные организации, которые могут выступать в роли техзаказчиков и осуществлять строительный контроль, что предусмотрено правилами Градостроительного кодекса РФ.

«Уже несколько лет существует практика, согласно которой УКС Пермского края по соглашению с муниципальными образованиями осуществляет технический надзор по объектам социальной инфраструктуры, таким как детские сады и школы. В связи с тем, что специалистов не хватает в территориях, у нас есть определённые системные проблемы по строительству социальных объектов, нет практики проведения предпроектных работ, которые бы позволили на дальнейшем этапе строительства исключить ошибки», - сообщил министр.

Он отметил, что при сборе исходных данных отсутствуют оперативная связь с организациями, которые осуществляют поставку ресурсов на земельный участок, специализированное программное обеспечение, вследствие чего зачастую невозможно обеспечить контроль работ и проверку содержания проектной документации. Кроме того, зафиксированы случаи некорректно оформленных документов, что стало причиной затягивания сроков закупочных процедур и ввода объектов в эксплуатацию.

Министерство проанализировало показатели по количеству положительных заключений госэкспертизы проектов, выданных за период с 2023 года по первое полугодие 2024-го. Результаты показали, что объекты регионального значения в 100% получили положительные заключения, при этом объекты муниципального значения в 19,5% получили отрицательное заключение экспертизы.

Финансовое обеспечение планируется за счёт средств краевого бюджета, средств федерального софинансирования и за счёт перераспределения 3,5% единого норматива налога на доходы физлиц, дополнительно переданного муниципальным и городским округам Прикамья на краевой уровень с 1 января 2025 года.

Председатель комитета Павел Черепанов обратил внимание, что все крупные объекты велись с краевой поддержкой, при этом в регионе существуют несколько программ, в рамках которых муниципалитеты будут заниматься другими объектами, остающимися в их компетенции. Заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский рассказал, что планов по сокращению муниципальных УКС у правительства нет, и объём работы у них прибавится. Он также добавил, что в случае принятия законопроекта критерии отбора и очерёдность реализации объектов будут реализовываться как и прежде.

По словам Артёма Габдрахманова, сейчас проект АИР пока не подготовлен, в ближайшее время планируется провести работу по распределению объектов из общего перечня по периодам исходя из бюджетных возможностей.

По итогам рассмотрения вопроса, депутаты приняли решение поддержать инициативу. Законопроект рассмотрят на ближайшем пленарном заседании заксобрания 22 августа в двух чтениях.

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