Власти Прикамья заберут у муниципалитетов полномочия в сфере градостроительства и автодорог Решения может быть принято в августе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевой парламент внесён проект закона о перераспределении полномочий между муниципалитетами и регионом. Об этом сообщает telegram-канал Законодательного собрания Прикамья.

Согласно документу, предлагается передача ряда полномочий в области проектирования и строительства объектов образования, культуры, физкультуры и спорта стоимостью свыше 50 млн руб. Также речь идёт о передаче полномочий по проектированию, возведению и капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также по проектированию, строительству и реконструкции местных автодорог с участием финансирования из федерального бюджета, причём стоимость таких проектов в Перми должна превышать 1 млрд руб., а в других муниципалитетах — 450 млн руб.

Законопроект предполагает такое перераспределение полномочий с 1 января 2025 года на неопределенный срок.

Чтобы обеспечить финансирование указанных полномочий, предлагается снизить норму НДФЛ, поступающего в местные бюджеты, с 18,5% до 15%.

Ожидается, что данный проект будет рассмотрен на заседании в августе.

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