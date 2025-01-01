Алёна Бронникова Школу в микрорайоне ДКЖ в Перми построят за счёт бюджетных средств Из краевой казны на работы планируют направить почти 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми объявлен конкурс на строительство новой школы в микрорайоне ДКЖ. Объект планируется возвести в квартале, ограниченном улицами Василия Каменского, Гатчинской, Переселенческой и Углеуральской.

Согласно информации на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,9 млрд руб. Источник финансирования — бюджет Пермского края. Заказчиком выступает ГКУ ПК «УКС Пермского края». Победителя определят 26 мая.

Исполнитель должен будет с 1 июля 2025 года до 6 октября 2028 года спроектировать и построить здание высотой до четырёх этажей площадью до 25 тыс. кв. м на 1440 мест с бассейном объёмом 7 тыс. куб. м.

В сентябре 2024 года стало известно, что власти намерены перераспределить бюджетные средства со строительства школы в квартале Каменского-Гатчинская-Переселенческая-Углеуральская на возведение новой школы в Ленинском районе. Чиновники сообщили, что город не отказывается от планов строительства школы в м/р ДКЖ, и оно будет осуществлено в рамках комплексного развития территории.

Развитием территории занимается «Кортрос-Пермь». В ноябре компания представила на градсовете концепцию застройки, которая включает в себя «умную школу» на 1400 мест.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу краевого правительства. На момент публикации комментарий не был получен.

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