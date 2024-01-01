Градсовет согласовал концепцию нового микрорайона ДКЖ в Перми Строительство первого этапа начнётся в 2025 году Поделиться Твитнуть

проект КРТ микрорайона ДКЖ в Перми / фото: ГК «Кортрос»

Градостроительный совет Пермского края одобрил концепцию обширного проекта комплексного развития территории (КРТ) микрорайона «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ) в Дзержинском районе Перми, представленную Федеральным застройщиком ГК «Кортрос». Общая площадь участков застройки превысит 25 гектаров.

Проект включает в себя строительство зданий общей площадью 359,1 тыс. кв. м для 10 тыс. жителей. В дополнение к жилым площадям на территории появятся «умная школа» на 1400 мест и «умный детский сад» на 200 воспитанников. Также предусмотрено создание более десяти скверов и общественных зон. Девелопер планирует модернизировать и расширить транспортную сеть, что обеспечит жителям быстрый доступ к другим районам Перми.

Архитектурный проект был разработан петербургским бюро «МЛА+». Композиционно, территория ДКЖ будет разделена на четыре ансамбля.

АРТ / фото: ГК «Кортрос»

Один из них, именуемый «АРТ», окажется в западной части застройки. Облик квартала с необычными фасадами и яркими цветовыми акцентами будет сочетаться с расположенной здесь краевой музыкальной школой. Каждый дом в «АРТ» обещают сделать уникальным примером «архитектурного самовыражения» и одновременно вписать в общую композицию.

Ансамбль «ЛОКО» / фото: ГК «Кортрос»

Ансамбль «ЛОКО» разместится вдоль главной улицы района — Углеуральского бульвара. В оформлении фасадов будет отсылка к эстетике железных дорог, акцент будет сделан на линиях и повторяющихся ритмах.

ДКЖ ПАРК / фото: ГК «Кортрос»

На востоке, рядом с Домом культуры железнодорожников и Черняевским лесом, появится ансамбль «ДКЖ ПАРК» — крупный квартал с фоновыми фасадами, что будет гармонировать с активной окружающей застройкой.

ансамбль «СИТИ» / фото: ГК «Кортрос»

Четвертый ансамбль «СИТИ» станет центром деловой активности и привлечёт целевую аудиторию. Комплекс зданий должен стать новым символом города и создать уникальные условия для формирования цифрового кластера в Перми. Фасады будут выполнены в цветах пяти металлов: латуни, чугуна, меди, стали и алюминия.

В каждом из ансамблей появятся свои высотные архитектурные доминанты. В районе «СИТИ» планируется максимальная высота — 40 этажей, а высотность остальных доминант будет достигать 25 этажей.

«Новая концепция, созданная в формате 15-минутного города, призвана сделать локацию максимально целостной, повысить качество жизни пермяков и снизить маятниковую миграцию. В свою очередь, облик «ДКЖ будущего», сформированный четырьмя ансамблями с собственной идентичностью и отсылками к истории локации, позволит району стать знаковым в федеральных масштабах. В проекте собран самый передовой мировой архитектурный опыт. Уверены, что ДКЖ станет новой важной точкой притяжения в Перми», — рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

Реализация проекта ДКЖ пойдёт в девять очередей. Начало строительства первого этапа, относящегося к ансамблю «ЛОКО», намечено на 2025-2028 год, последний, в «ДКЖ ПАРК», будет завершен в 2033 году.

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