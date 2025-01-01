Алина Наумова Шеф-повар из Перми возглавил ресторан в Сербии Ранее он возглавлял A Caffe Поделиться Твитнуть

Владимир Олькиницкий, ранее работавший в пермском ресторане A Caffe, возглавил заведение в Сербии, в городе Белграде. Об этом сообщает telegram-канал «in vino papulos».

С 1 мая бывший шеф A Caffe стал шеф-поваром белградского проекта AXIOM. В заведении представлены пиво собственного производства, а также европейские и российские напитки. Позиций, представленных в меню ресторане, не так много: восемь блюд из колбасок и рёбер, что соответствует тематике заведения.





Владимир Олькиницкий родом из Екатеринбурга, где приобрёл известность и получил звание не только самого известного уральского шефа, но и стал легендой уральской кухни.





Ранее также сообщалось , что в Перми на ул. Луначарского, 97б, рядом с Центральным рынком откроется новый ресторан грузинской кухни «Кисмараули». Проект принадлежит холдингу Lobanov Rest, известного в Перми грузинским рестораном «Аджика», семейным рестораном «Деликатес», лаундж-барами CHILL OUT и Opera, Liberty bar. Посетителям будут предлагать шашлык, ароматные хинкали, горячие блюда, закуски по грузинским рецептам, фирменные наливки и вино.

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