Следователи опубликовали видео с места ДТП с туристическим автобусом в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из telegram-канала "СУ СК России по Пермскому краю"

Кадры с перевернувшимся в придорожной канаве туристическим автобусом опубликованы Следственным управлением Следственного комитета Пермского края в Telegram-канале.

На кадрах видно, что получивший повреждения автобус лежит на боку. По отпечаткам шин на земле можно сделать вывод, что перед тем как упасть, транспортное средство проехало некоторое расстояние по краю дороги. На месте происшествия работают следователи СКР.

Напомним, инцидент произошёл утром 4 мая в д. Шахарово Суксунского округа. Автобус, перевозивший группу туристов из Екатеринбурга, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне в это время находилось 30 пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Двенадцати пассажирам потребовалась медицинская помощь. Следственным управлением СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело в связи с данным происшествием. Глава СКР взял происшествие на личный контроль.

По информации telegram-канала Ural Mash, причиной аварии стала собака, выбежавшая на дорогу. Чтобы не сбить животное, водитель вывернул руль и выехал в кювет.

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