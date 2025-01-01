Александр Бастрыкин заинтересовался ДТП с автобусом в Пермском крае Минздрав сообщает о 12 пострадавших Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из telegram-канала "СУ СК России по Пермскому краю"

После ДТП на трассе в Суксунском районе Пермского края региональный СКР возбудил уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Денису Головкину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В минздраве Прикамья «Новому компаньону» рассказали, что за медицинской помощью обратились 12 человек, пострадавших в аварии.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились 12 человек. Из них два пациента госпитализированы, находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальные отправлены на амбулаторное лечение», — прокомментировали в пресс-службе министерства.

Напомним, авария произошла утром 4 мая. Водитель туристического автобуса допустил выезд в кювет, из-за чего транспортное средство перевернулось. В салоне в это время находилось 30 пассажиров, в том числе несовершеннолетние.

По информации telegram-канала Ural Mash, причиной аварии стала собака, выбежавшая на дорогу. Чтобы не сбить животное, водитель вывернул руль и выехал в кювет.

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