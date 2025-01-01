На трассе в Прикамье перевернулся автобус с туристами Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

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В Суксунском округе Прикамья утром 4 мая произошло ДТП с туристическим автобусом. Водитель допустил выезд в кювет, что привело к опрокидыванию транспорта. По данным полиции, есть пострадавшие.

«На 140-м км автодороги Кострома—Шарья—Киров—Пермь, в районе д. Шахарово водитель автобуса "Ютонг", 1981 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. Количество пострадавших в ДТП уточняется. Предварительно, пострадали три человека», — рассказали в пресс-службе краевого МВД.

Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Как сообщает ведомство, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, в том числе несовершеннолетние. Пострадавшим оказывают квалифицированную медпомощь.

В данный момент проводится осмотр места ДТП, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура также организовала проверку по факту ДТП, ход расследования поставлен на контроль.

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