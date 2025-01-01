Алина Наумова В День Победы проезд на общественном транспорте Перми будет бесплатным Кроме того, 9 мая будет продлено время движения автобусов и трамваев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 9 мая, в честь Дня Победы в Перми будет организован бесплатный проезд для всех пассажиров на любом виде общественного транспорта. Мера введена по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщил Эдуард Соснин в своём telegram-канале.

Кроме того, 9 мая будет продлено время работы маршрутов общественного транспорта ввиду праздничного фейерверка. Подробная информация о работе общественного транспорта будет размещена в ближайшее время в группе транспортного департамента администрации Перми.





Напомним, в честь Дня Победы 8 и 9 мая в Перми состоится более 160 праздничных мероприятий . 9 числа на Октябрьской площади пройдёт торжественный военный парад, а после — концертная программа на набережной Камы. Помимо этого, впервые с 2022 года шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате.





Праздничный день завершит высотный фейерверк. Как ранее писал «Новый компаньон», его запустят в 23:00. Он будет продолжаться 10 минут. Запуск фейерверка планируется с правого берега Камы.

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