В День Победы в Перми пройдёт более 160 праздничных мероприятий На Параде задействуют более 30 единиц военной техники Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На сегодняшней пленарке Пермской городской думы заместитель мэра Екатерина Мальцева рассказала о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины в Великой Отечественной войне.

По её словам, основные мероприятия пройдут в течение двух дней, 8 и 9 мая. Так, праздничные события начнутся 8 мая с 12:00, когда к монументу «Героям фронта и тыла» торжественно возложат цветы и венки, а затем состоится торжественное собрание общественности в ДК им. Солдатова. Оно пройдёт в 16:00. Кроме того, вахту Памяти у памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу 8 и 9 мая будут нести бойцы Юнармейского Поста №1.

Ключевые мероприятия в Перми состоятся 9 мая. В частности, 10:00 на Октябрьской площади начнётся торжественное прохождение войск Пермского гарнизона с участием военной техники. Его смогут посмотреть зрители, для которых установят специальные трибуны. Ветераны традиционно будут сидеть в первых рядах. Планируется организовать прямую трансляцию парада на больших медиаэкранах на площади у Театра-Театра.

Как пояснила Мальцева, в торжественном прохождении войск будет 20 «коробок» военнослужащих. Кроме этого, задействуют представителей силовых ведомств, учебных заведений. После чего по Комсомольскому проспекту проедет более 30 единиц военной техники — современной и военных лет. Репетиции Парада будут проходить 4 и 7 мая.

После парада Победы пермяков и гостей города ждёт концертная программа. На набережной Камы запланированы выступления творческих коллективов. Там же разместятся фотозоны, будут работать интерактивные площадки.

Помимо этого, впервые с 2022 года шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. Всего в этом году жителям Прикамья предлагается более 10 форматов для почтения памяти героев в День Победы.

Юбилейный день завершит высотный фейерверк. Как ранее писал "Новый компаньон», его запустят в 23:00. Он будет продолжаться 10 минут. Запуск фейерверка планируется с правого берега реки Камы.

В целом с 8 по 11 мая во всех районах города запланированы концертные программы и тематические акции.

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