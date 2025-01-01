Алёна Бронникова Полномочия Агентства по развитию МСП в Прикамье передадут краевому минэку Все меры поддержки бизнеса сохранятся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Функционал Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСП) Пермского края будет передан в министерство экономического развития и инвестиций региона. С предложением выступила глава министерства Татьяна Чуксина во время заседания краевого правительства 30 апреля.

«На наш взгляд, это не просто организационный шаг, по сути, это усиление мер поддержки на базе "единого окна" с учётом появления новых целей и задач в рамках развития данного направления. Вся инфраструктура поддержки бизнеса сохраняется, Дом предпринимателя продолжит функционирование в полном объёме», — пояснила министр.

В докладе она также рассказала о том, что агентством, созданным в 2020 году, была успешно выполнена задача по увеличению численности занятых в сфере МСП. Так, к 31 марта 2025 года в регионе численность занятых в МСП составила 499 тыс. человек, с 2020 года показатель вырос с 362,8 тыс. Количество субъектов МСП к 10 апреля составило 104,6 тыс., увеличившись с 95,2 тыс. в 2020 году.

По словам Чуксиной, данный сектор бизнеса вносит существенный вклад в формирование краевого бюджета. Так, налоговые поступления от предприятий МСП в консолидированный бюджет Прикамья составили по итогам 2024 года 60,1 млрд руб., за пять лет показатель вырос в два раза.

Перед ведомством на данным момент поставлена новая задача, которая заключается в стимулировании бизнеса на переход из одного сегмента в более крупный: малого — в средний и среднего — в крупный. А также поддержка предпринимателей из приоритетных отраслей экономики с учётом новых национальных целей.

Напомним, решение о создании агентства по развитию МСП было принято краевыми властями в апреле 2020 года. Тогда его возглавила бывший замглавы регионального минпрома Екатерина Макаренко. Согласно представленной в том же году «Стратегии развития МСП Пермского края до 2030 года», численность занятых в сегменте МСП планировалось увеличить к 2030 году до 435 тыс. человек.

Через год руководителем агентства была назначена Анна Быкова, которая в марте 2025-го покинула должность в агентстве и возглавила краевое министерство агропромышленного комплекса. В данный момент обязанности руководителя агентства исполняет Елена Вон.

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