Минсельхоз Прикамья края возглавила Анна Быкова Ранее она руководила Агентством по развитию малого и среднего предпринимательства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министром сельского хозяйства Пермского края официально назначена Анна Быкова. С 21 марта она приступила к своим обязанностям. Об этом новый руководитель ведомства написала на своей странице ВКонтакте.

Она сообщила, что завершает свою работу в Агентстве по развитию малого и среднего предпринимательства и с 21 марта приступает к обязанностям министра агропромышленного комплекса.

«Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина за оказанное доверие и поддержку. К работе приступаю с новыми силами и готовностью вникать в особенности одной из важнейших отраслей экономики края. С гордостью могу сказать, что несмотря на все обстоятельства малый и средний бизнес региона за последние четыре года не просто рос, а качественно развивался», — написала она.

Быкова также заявила о своей уверенности в том, что в новой для неё сфере «пригодятся компетенции, знания и социальный капитал, полученные за время работы в Агентстве».

Анна Быкова в 2006 году окончила НИУ ВШЭ-Пермь и осталась работать в вузе сначала в должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, а затем заместителя декана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов.

Окончив аспирантуру в НИУ ВШЭ-Москва, в 2011 году Быкова защитила диссертацию кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Ранее, 28 февраля, глава краевого минсельхоза Павел Носков уволился с этой должности по собственному желанию. С 1 марта обязанности руководителя министерства исполнял Юрий Крестьянников, бывший заместитель Носкова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.