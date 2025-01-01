Минагро Пермского края покидает Павел Носков И.о главы ведомства станет Юрий Крестьянников Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

С 28 февраля министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков покинет свой пост. Эту информацию «Новому компаньону» подтвердили в пресс-службе регионального правительства. И.о. министра назначат заместителя Носкова Юрия Крестьянникова.

О причинах увольнения не сообщается. По одной из версий Павел Носков уходит по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Ранее свои посты в правительстве региона покинули вице-премьер Андрей Кокорев и министр ЖКХ Артём Балахнин. Кроме того, уволился и куратор муниципальной политики в крае, заместитель главы администрации губернатора Константин Лызов.

Напомним, Павел Носков возглавил минагро региона 2021 году. Ранее он был руководителем Агентства инвестиционного развития, а также первым замминистра экономического развития Пермского края.

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