Замглавы администрации губернатора Прикамья Константин Лызов покидает должность Он переходит на новую работу, не имеющую отношения к органам госвласти Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель главы администрации губернатора Пермского края Константин Лызов уходит с должности в феврале. Как сообщил источник издания «Коммерсантъ-Прикамье», близкий к краевым властям, сегодня, 14 февраля, является последним рабочим днём Лызова — с понедельника он отправляется в отпуск, после которого не вернётся к своим обязанностям.

Согласно информации собеседника, уход Лызова обусловлен его переходом на новую работу, не имеющую отношения к органам государственной власти.

Константин Лызов, который с 2011 года руководил Добрянским округом, в конце января 2023 года ушёл в отставку с прежней должности, чтобы перейти на работу в администрацию губернатора. На новом месте он занял пост заместителя руководителя, отвечая за взаимодействие с органами местного самоуправления.

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