Елена Бардукова
Министром сельского хозяйства Прикамья назначен Павел Носков
Он вступил в должность 18 мая
По информации «Нового компаньона», во вторник, 18 мая, министром сельского хозяйства региона назначен Павел Носков.
Напомним, с 2018 года Павел Носков возглавлял Агентство инвестиционного развития. До прихода в исполнительные органы власти работал на руководящих должностях в департаменте промышленной политики, инвестиций и предпринимательства (сейчас — департамент экономики и промышленной политики) администрации города Перми. На момент перехода в структуры краевого правительства являлся заместителем начальника департамента. С мая 2014 года занимал должность заместителя руководителя регионального Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям, с апреля 2017 года — первого замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.