Елена Бардукова Министром сельского хозяйства Прикамья назначен Павел Носков Он вступил в должность 18 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», во вторник, 18 мая, министром сельского хозяйства региона назначен Павел Носков.

Напомним, с 2018 года Павел Носков возглавлял Агентство инвестиционного развития. До прихода в исполнительные органы власти работал на руководящих должностях в департаменте промышленной политики, инвестиций и предпринимательства (сейчас — департамент экономики и промышленной политики) администрации города Перми. На момент перехода в структуры краевого правительства являлся заместителем начальника департамента. С мая 2014 года занимал должность заместителя руководителя регионального Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям, с апреля 2017 года — первого замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья.

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