В Прикамье появится Агентство инвестиционного развития Его руководителем станет Павел Носков

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Краевые власти инициировали создание Агентства инвестиционного развития. Планируется, что оно начнёт работу до конца января. По информации «Нового компаньона», генеральным директором ведомства будет назначен Павел Носков. В настоящее время он является первым заместителем руководителя минэкономразвития региона.

По словам Павла Носкова, Агенство должно стать единым окном для инвесторов. «Ключевой задачей станет привлечение инвесторов и сопровождение инвестиционных проектов на всех этапах реализации. Для этого Агентство должно сформировать перечень привлекательных инвестиционных площадок, а также выстроить конструктивный диалог между органами власти, муниципалитетами, ресурсоснабжающими организациями и инвесторами. Вся эта работа будет происходить в теснейшем взаимодействии с Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края. Сейчас процесс создания Агентства запущен, ведется подготовка учредительных документов, а формирование команды будет проведено на принципах «открытого отбора», — отметил Носков.

Отметим, до прихода в исполнительные органы власти Пермского края Павел Носков работал на руководящих должностях в департаменте промышленной политики, инвестиций и предпринимательства (сейчас — департамент экономики и промышленной политики) администрации города Перми. На момент перехода в структуры краевого правительства являлся заместителем начальника департамента. С мая 2014 года занимал должность заместителя руководителя регионального Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям, с апреля 2017 года — первого замминистра экономического развития и инвестиций Прикамья.

«Новый компаньон»