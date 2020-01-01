Сергей Данилов Амбициозные задачи Правительство Пермского края поддержало «Стратегию развития малого и среднего предпринимательства Пермского края до 2030 года» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе сегодняшнего заседания краевого правительства руководитель регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Макаренко представила «Стратегию развития малого и среднего предпринимательства Пермского края до 2030 года».

С акцентом на развитие занятости

По словам руководителя агентства, главной задачей программы является повышение конкурентоспособности, обеспечение социальной устойчивости и роста занятости населения за счет развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае.

Так, планируется, что на протяжении ближайших десяти лет численность занятых в сегменте МСП вырастет с 326 тысяч человек в 2020 году до 435 тыс человек в 2030 году.

Отметим, что по этому показателю Пермский край в 2020 году занимал пятое место в ПФО. Однако, если учитывать количество работающих в сегменте МСП на тысячу человек экономически активного населения, то Прикамье уверенно лидирует в федеральном округе.

Как подчеркнула Екатерина Макаренко, основой стратегии развития малого и среднего предпринимательства должно стать создание благоприятных условий ведения бизнеса в регионе. С этой целью власти края обещают оставить за собой и всячески развивать анализ и мониторинг, государственное регулирование и развитие системы идеологии МСП, коммуникации и маркетинг, а также развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Среди перечисленных руководителем регионального Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства программ развития предпринимательства в Пермском крае программы отраслевого развития, продвижения товаров региональных производителей, создание условий для развития конкуренции, внедрение механизма биржевой торговли в различных отраслях экономики Прикамья и много другое.

«В работе над данной стратегией наши эксперты объединили свои усилия с представителями предпринимательского сообщества. — подчеркнула Екатерина Макаренко. — В частности, участниками разработки документа выступили ПК РО «Деловая Россия», ПК РО «Опора России», Союза «Пермская торгово-промышленная палата»».

Для поддержки экономики

Сейчас в регионе действуют свыше 90 тыс. субъектов МСП. В этой сфере занято 30% всех работающих жителей края. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, потребность в данном документе высока, как высока и необходимость поддержки регионом этого сегмента экономики.

«Главное для нас — не просто принять документ, а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов», — обозначил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Высокую оценку деятельности властей Пермского края дал присутствовавший на заседании правительства региона президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. По его словам, весной он, в ходе общения с Дмитрием Махониным, получил заверения главы региона, что в крае будет принят стратегический документ по развитию МСП Прикамья.

«Вижу, в Пермском крае слова с делом не расходятся. — резюмировал президент «ОПОРЫ РОССИИ» . — Цифры в документе более чем амбициозные. Нарастить занятость в МСП за десять лет на треть — очень серьёзная задача. Содержание документа вопросов не вызывает. Актуализированы самые важные вопросы: бережливость, сокращение издержек и развитие МСП. Хочется верить в реализацию объявленных показателей».

Губернатор заверил Александра Калинина в реализуемости заявленных показателей и предложил поддержать предложенный проект «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Пермского края до 2030 года».

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