Руководителем Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края назначена Анна Быкова Елена Вон, исполнявшая обязанности руководителя, вернулась на должность зама Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Андреевна Быкова

Instagram

Руководителем Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края назначена Анна Быкова. Как стало известно «Новому компаньону», к исполнению обязанностей в новой должности она приступила 12 июля.

Напомним, 2 июня пост руководителя агентства по собственному желанию покинула Екатерина Макаренко. Исполняющей обязанности руководителя была назначена Елена Вон, работавшая заместителем Макаренко.

С назначением Анны Быковой Елена Вон снова вернулась на должность зама.

Анна Быкова в 2006 году окончила НИУ ВШЭ-Пермь и осталась работать в вузе сначала в должностях преподавателя, старшего преподавателя, доцента, а затем заместителя декана и научного сотрудника Международной лаборатории экономики нематериальных активов.

Закончив аспирантуру в НИУ ВШЭ-Москва, в 2011 году защитила диссертацию кандидата экономических наук по специальности «Экономика и управление народным хозяйством».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.